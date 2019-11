Polizei Köln

POL-K: 191127-2-K Von Motorrad erfasst - Fußgänger in Lebensgefahr - Zeugenaufruf!

Köln (ots)

Am Dienstagabend (26. November) ist ein Fußgänger (40) in der Neustadt-Nord von einem Motorrad (Fahrer: 35) erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen soll der dunkel gekleidete Kölner gegen 19 Uhr am Ebertplatz auf die Fahrbahn in Richtung Hansaring getreten und von dem Motorrad erfasst worden sein. Der Fußgänger kam mit schwersten Kopfverletzungen in eine Klinik. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Polizisten stellten die Honda im Zuge der Unfallaufnahme sicher. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell