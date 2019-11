Polizei Köln

POL-K: 191126-5-K/GM 28-Jährige in Wohnung erstochen - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Bonn und Polizei Köln geben bekannt:

Tödliche Schnittverletzungen hat am Dienstagnachmittag (26. November) eine Bewohnerin (28) eines Mehrfamilienhauses am Curt-Projahn-Weg im oberbergischen Waldbröl erlitten. Deren dringend tatverdächtigen Ehemann (41) nahmen hinzugerufene Polizisten vor Ort fest. Die Kripo Köln hat eine Mordkommission eingerichtet.

Gegen 14 Uhr hatte ein Anrufer die Rettungsleitstelle alarmiert und in gebrochenem Deutsch Angaben zu einer verletzten Frau gemacht. Rettungskräfte trafen den 41-Jährigen mit Blutanhaftungen vor Ort an. In der betreffenden Wohnung fanden die Retter die schwerstverletzte Ehefrau des Mannes. Diese wurde im Rettungswagen in eine Klinik gefahren, wo sie kurz darauf ihren Verletzungen erlag.

Hinzugezogene Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen im Treppenhaus fest und stellten ein von ihm mitgeführtes Messer sicher. Notfallseelsorger betreuten Angehörige vor Ort. Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und den Tathintergründen dauern an. (cg)

