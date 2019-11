Polizei Köln

POL-K: 191126-4-K Pärchen bei Diebestour aufgeflogen

Köln (ots)

Polizisten haben am Montagabend (25. November) bei einem Pärchen (21m, 22w), das bei einem Ladendiebstahl in der Kölner Innenstadt aufgefallen war, Bekleidung im Wert von circa 4000 Euro sichergestellt. Ein Ladendetektiv erwischte die Zwei in der Schildergasse und informierte die Polizei. Ermittler stellten im Auto und der Wohnung des Duos weitere mutmaßlich gestohlene Kleidung sicher. Die geständigen Diebe gaben in ihrer Vernehmung an, ihre Beute im Internet weiterzuverkaufen. Sie müssen sich nun in einem Verfahren wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahl verantworten. (ph)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell