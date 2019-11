Polizei Köln

POL-K: 191126-3-K Wohnungen durchsucht und Diebstähle aus Musikfachgeschäft geklärt

Köln (ots)

Im Rahmen eines von der Staatsanwaltschaft Köln geführten Ermittlungsverfahrens haben Kriminalbeamte am Montagmorgen (25. November) zwei Wohnungen in Köln und eine in Bonn durchsucht. Zwei Wohnungsinhaber (35, 25) sind verdächtig, hochwertige Musiksoftware aus einem Fachgeschäft im Stadtteil Kalk entwendet zu haben. Nach ihrer Vernehmung und Identifizierungsmaßnahmen entließen die Beamten die beiden in Köln wohnhaften geständigen Beschuldigten.

Bereits im April hatte die Geschäftsleitung des Fachmarkts für Musiktechnik Unregelmäßigkeiten bei der Buchhaltung bei einem teuren Softwareprodukt festgestellt. Das Unternehmen hatte daraufhin den involvierten Mitarbeitern gekündigt und Anzeige bei der Polizei erstattet. Ermittler der Kripo Köln gingen den vorliegenden Hinweisen nach und überprüften die Personalien der Nutzer, die sich mit den gestohlenen Produkten bei dem Softwarehersteller registriert hatten. Aus dem ermittelten Personenkreis erlangten die Beamten belastbare Hinweise auf die zwei Wohnungsinhaber.

Nach derzeitigem Sachstand hatten die beiden in Köln wohnhaften Verdächtigen die auf Festplatten gespeicherten Programme gestohlen und die Buchhaltungsbelege manipuliert. Anschließend sollen sie das Diebesgut über eine Onlineplattform verkauft haben. (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell