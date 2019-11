Polizei Köln

POL-K: 191126-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach zwei mutmaßlichen Einbrechern -Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 3 vom 24. Oktober 2019 Die Polizei Köln hat die per Handy-Bildern gesuchten mutmaßlichen Einbrecher dank Hinweisen zu der Öffentlichkeitsfahndung identifiziert. Es handelt sich um einen 24-jährigen und einen 27-jährigen Kölner.

Ihnen wird vorgeworfen am 7. Oktober in ein Wohnhaus im Stadtteil Höhenhaus eingebrochen zu sein und Schmuck erbeutet zu haben. Die Ermittlungen dauern an. (as)

