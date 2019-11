Polizei Köln

POL-K: 191125-2-K Fahndung nach Einbrecherbande - Lichtbilder

Köln (ots)

Mit Bildern aus einer privaten Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach mindestens drei Einbrechern. Ihnen wird vorgeworfen am 5. September 2019 gegen 17.30 Uhr eine vierstellige Bargeldsumme aus einem Einfamilienhaus "Am Linder Kreuz" im Stadtteil Lind erbeutet zu haben.

Hinweise zu den gesuchten Männern nimmt das Kriminalkommissariat 72 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as)

