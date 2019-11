Polizei Köln

POL-K: 191125-1-K Rentner von herabfallenden Baustoffen erschlagen

Köln (ots)

Am Montagmorgen (25. November) ist ein Kölner (69) in der Materialausgabe eines Kalker Baumarktes von umstürzenden Rigipsplatten getroffen und tödlich verletzt worden. Ein umgehend hinzugerufener Notarzt leitete ohne Zeitverzug Reanimationsmaßnahmen ein, die jedoch erfolglos verliefen. Kriminalbeamte befinden sich derzeit am Unfallort, sichern Spuren und befragen Zeugen. Ein Sachverständiger ist beauftragt, die Sicherungsvorkehrungen in dem Ausgabebereich zu begutachten.

Nach ersten Ermittlungen befand sich der 69 Jahre alte Kunde mit Begleitern gegen 8.20 Uhr in der Materialausgabe des an der Istanbulstraße gelegenen Baumarktes. Nach ersten Zeugenaussagen soll der Rentner mit seinen Helfern Rigipsplatten aus dem Warenlager in sein Fahrzeug geladen haben. Dabei soll ein Palettenturm umgestürzt sein. Der Rentner habe es nicht mehr geschafft auszuweichen und wäre von der schweren Last der Baustoffe getroffen worden.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell