Polizei Köln

POL-K: 191121-3-K Lenkräder, Navigationsgeräte und Airbags ausgebaut - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (21. November) haben Unbekannte in den Stadtteilen Rodenkirchen, Sürth und Weiß mindestens fünf hochwertige Pkw der Marke BMW aufgebrochen und teilweise auseinandergebaut. Die Gesuchten erbeuteten mehrere Navigationsgeräte, ein Lenkrad und ein Airbag. Die Eigentümer der hochwertigen Fahrzeuge fanden ihre aufgebrochenen Limousinen in den Morgenstunden vor ihren Häusern vor.

Ermittler des Kriminalkommissariats 74 der Polizei Köln gehen davon aus, dass die Taten im Zusammenhang stehen und suchen Zeugen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Abtransport der Beute, zu auffälligen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per Email unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as)

