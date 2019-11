Polizei Köln

POL-K: 191121-1-K Radfahrerin erleidet schwere Kopfverletzungen

Köln (ots)

Am Mittwoch (20. November) hat eine Radfahrerin (42) bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Nippes schwere Kopfverletzungen erlitten. Zeugenaussagen zufolge soll ein Auto-Fahrer (57) die parallel zu ihm fahrende Frau gegen 13.30 Uhr auf der Merheimer Straße angefahren haben, als er seinen BMW in Höhe der Hausnummer 267 in eine Parktasche lenkte. Die 42-Jährige stürzte und schlug mit ihrem Kopf auf den Bordstein auf. (as)

