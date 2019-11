Polizei Köln

POL-K: 191119-8-K/REK Einsatz gegen Drogenkriminalität am Görlinger Zentrum - Dealerwohnung in Pulheim durchsucht

Köln (ots)

Bei einem Schwerpunkteinsatz gegen die Betäubungsmittelkriminalität im Ortsteil Bocklemünd, der die umgehende Durchsuchung der Wohnung eines Dealers (20) in Pulheim nach sich zog, hat die Polizei am Montagnachmittag (18. November) Drogen, entsprechendes Zubehör und Waffen beschlagnahmt. Insbesondere der Bereich Görlinger Zentrum gilt als Brennpunkt und Drogenumschlagplatz.

Circa 40 Einsatzkräfte des Präsenzteams und der Bereitschaftspolizei sowie Diensthundführer und Zivilfahnder kontrollierten vor Ort verdächtige Personen. Als Beamte einen Kiosk an der Platzfläche betraten, standen an dortigen Spielautomaten zwei bereits Polizeibekannte (20, 22) dicht nebeneinander. Bei deren Durchsuchung fanden sich bei dem Jüngeren insgesamt 27 verkaufsfertige Konsumeinheiten mit Marihuana und Kokain. Bei dem 20-Jährigen stellten die Polizisten - ebenso wie bei seinem bereits als Schläger mehrfach in Erscheinung getretenen Begleiter - zudem mehrere hundert Euro sicher.

Die Behauptung des in Pulheim (Rhein-Erft-Kreis) gemeldeten Mannes, er brauche diese beachtliche Menge zum Eigenkonsum, wollten die Beamten nicht gelten lassen. Das Duo, das sich vor Ort nicht ausweisen konnte, wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung ins Polizeipräsidium gefahren. Über die Staatsanwaltschaft erwirkten die Kräfte gleichzeitig einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Dealers in einem Mehrfamilienhaus an der Johannisstraße in Pulheim. Dort fanden sich neben weiteren Drogen, einer Feinwaage, Crushern und Verpackungsmaterial noch eine Gas- sowie eine Softair-Pistole mit zugehöriger Munition.

In Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln müssen sich die Männer nun verantworten. (cg)

