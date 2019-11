Polizei Köln

POL-K: 191119-6-K/LEV Zwei Fußgänger bei Verkehrsunfällen schwer verletzt - Lkw-Fahrer flüchtet

Köln (ots)

Am Montag (18. November) sind zwei Fußgänger (m78, w35) bei Verkehrsunfällen in Leverkusen Opladen und Schlebusch schwer verletzt worden. Ein unfallbeteiligter Lkw-Fahrer fuhr gegen 18 Uhr nach dem Zusammenstoß mit einem 78-Jährigen über die Augusta-Straße in Richtung Humboldtstraße weiter ohne sich um den zu Boden gestürzten Senior zu kümmern.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zu dem etwa 1,80 m großen, circa 30 Jahre alten mit grauer Arbeitskleidung und einer Basecap bekleideten Unfallflüchtigen machen können. Der Lkw soll nach Angaben des Verletzten ein Leverkusener Kennzeichen gehabt haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Die Unfälle in Kürze:

Leverkusen-Opladen, 18.00 Uhr

Aussagen des schwer verletzten 78-Jährigen zufolge, soll er gerade die Augusta-Straße überquert haben, als ihn ein von der Kölner Straße aus einbiegender Lkw an der Schulter erfasste und er dadurch stürzte.

Leverkusen-Schlebusch, 18.30 Uhr

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll ein 55-jähriger BMW-Fahrer beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr auf dem Karl-Carstens-Ring in Höhe Dhünnberg die zu diesem Zeitpunkt in Richtung Klinikum querende 35-jährige Fußgängerin erfasst und schwer verletzt haben. (as)

