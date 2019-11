Polizei Köln

POL-K: 191119-5-K Gefahrensituation Abbiegen: Zwei Kleinkraftradfahrer bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (18. November) sind zwei Kleinkraftradfahrer (28, 36) von abbiegenden Pkw in den Stadtteilen Fühlingen und Bilderstöckchen erfasst worden. Rettungskräfte brachten die beiden Männer mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.

Köln-Fühlingen, 16.15 Uhr

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll eine Ford-Fahrerin (48) einen auf der Oranjehofstraße entgegenkommenden Kleinkraftradfahrer (28) beim Linksabbiegen in die Industriestraße erfasst haben.

Köln-Bilderstöckchen, 17.25 Uhr

Nur eine Stunde später soll ein VW-Fahrer (58) auf der der Longericher Straße ebenfalls einen entgegenkommenden Kleinkraftradfahrer (36) beim Linksabbiegen in die Etzelstraße erfasst haben, als der 36-Jährige versucht hatte dem Auto auszuweichen und infolgedessen gestürzt war. (as)

