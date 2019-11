Polizei Köln

POL-K: 191119-4-K Öffentlichkeitsfahndung nach Sexualdelikt

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt in der Kölner Innenstadt fahndet die Polizei mit Fotos nach einem unbekannten Mann. Er steht im Verdacht, am 16. Juli (Dienstag) gegen 22.30 Uhr einer jungen Frau (19) in einer Diskothek auf dem Hohenzollernring unter Rock und Slip in den Intimbereich gefasst zu haben. Den Gesuchten erkannte die 19-Jährige später auf Fotos der Party im Internet wieder und erstattete Anzeige. Hinweise zu seiner Identität nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell