Polizei Köln

POL-K: 191119-3-K Verkehrsunfall - Renault-Fahrer eingeklemmt

Köln (ots)

Ein Renault-Fahrer (44) hat am Dienstagvormittag (19. November) in Köln-Riehl bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Laut Zeugenangaben querte der aus Richtung Riehler Straße Kommende gegen 10.50 Uhr an einer Ampel die Boltensternstraße in Höhe der Pionierstraße. Ein stadtauswärts fahrender Lkw-Fahrer soll das Rotlicht missachtet und den Renault erfasst haben. Rettungskräfte befreiten den Eingeklemmten und brachten ihn in eine Klinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme wird die Boltensternstraße in Richtung Niehler Hafen gesperrt. (ph)

