Polizei Köln

POL-K: 191119-2-K Autofahrer nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (18. November) hat ein Autofahrer (57) bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn (Fahrer: 39) im Stadtteil Sülz schwere Verletzungen erlitten. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll der 39-Jährige gegen 15.35 Uhr das für das stadteinwärts fahrende Gleisfahrzeug geltende Haltezeichen auf der Luxemburger Straße in Höhe der Wittenkindstraße missachtet haben und mit dem auf dem dortigen Wendestreifen fahrenden Nissan zusammengestoßen sein. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell