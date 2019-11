Polizei Köln

POL-K: 191118-3-LEV Vermisster Senior aus Leverkusen tot in Waldstück gefunden - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 3 vom 28. Oktober

Am Sonntagvormittag (17. November) hat ein Spaziergänger in einem Waldstück in Leverkusen - Jüch nahe der Straße Im Jücherfeld eine männliche Leiche gefunden. Bei dem Verstorbenen handelt es sich zweifelsfrei um den bereits seit dem 26. Oktober in Steinbüchel vermissten Pavel I.(85). Der 85-Jährige litt an einer Herzerkrankung und war auf Medikamente angewiesen. Es liegen keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden vor. (cg)

