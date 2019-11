Polizei Köln

POL-K: 191118-2-K Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht mit Fotos nach bewaffnetem Räuber

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung 4 vom 9. Oktober

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4396637

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln nach einem Mann, der am 8. Oktober mit einer Schusswaffe einen Getränkemarktmitarbeiter (18) in Köln-Urbach überfallen hat. Der Tatverdächtige flüchtete mit mehreren 100 Euro Beute.

Ein Richter hat nun per Beschluss die Bilder aus einer Überwachungskamera des Getränkemarktes auf der Marienburger Straße für die Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Zeugen die Hinweise zur Tat, zum Tatverdächtigen und zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Ermittler vom Kriminalkommissariat 14 zu wenden. (cr)

