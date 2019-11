Polizei Köln

POL-K: 191117-3-K/LEV Bewohnerin stirbt nach Brand in Einfamilienhaus

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Freitagabend (15. November) ist in Leverkusen-Hitdorf eine 81-Jährige nach einem Brand eines Einfamilienhauses verstorben. Ein Nachbar (68) hatte gegen 18.20 Uhr die Feuerwehr alarmiert nachdem er Brandgeruch bemerkt sowie einen Feuerschein in dem Nachbargebäude auf der Rheinstraße gesehen hatte und ihm niemand die Tür des offensichtlich brennenden Hauses geöffnet hatte.

Rettungskräfte befreiten die leblose Seniorin und brachten sie unter Wiederbelebungsmaßnahmen in ein Krankenhaus. Dort verstarb die Leverkusenerin wenig später.

Auch der Hund der Alleinlebenden überlebte das Feuer nicht. Die Brandursache ist noch unklar. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandlegung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (as)

