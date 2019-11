Polizei Köln

POL-K: 191115-2-K Kölner Plätze im Visier der Polizei - 41 Einheiten Heroin sichergestellt

Köln (ots)

Am Donnerstag (14. November) haben Polizisten des Präsenzteams eine mutmaßliche Dealerin (36) am Friesenplatz vorläufig festgenommen. Die 36-Jährige geriet bei einer Kontrolle der Toiletten in der Zwischenebene der U-Bahn-Station ins Visier zweier Beamtinnen, die aus der Handtasche der Kölnerin 41 Einheiten Heroin sicherstellten. (as)

