Polizei Köln

POL-K: 191115-1-K Radfahrerin stößt mit Autotür zusammen - Schwerverletzt

Köln (ots)

Eine Fahrradfahrerin (44) ist am Donnerstagmittag (14. November) bei einem Verkehrsunfall in der Kölner Altstadt schwer verletzt worden. Die Radlerin bog gegen 13 Uhr von der Severinstraße in die Jakobstraße ab, als ein VW-Fahrer (57) seine Autotür öffnete, um auszusteigen. Trotz sofort eingeleitetem Ausweichmanöver kollidierte die 44-Jährige mit der Tür. Rettungskräfte brachten die Frau mit starken Schulter- und Nackenschmerzen in ein Krankenhaus. (jk)

