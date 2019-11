Polizei Köln

POL-K: 191114-4-LEV Spind im Schwimmbad aufgebrochen und Audi A 6 gestohlen - Zeugensuche

Köln (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwochnachmittag (13. November) einen Audi A 6 von einem Parkplatz in Leverkusen-Wiesdorf entwendet. Bisherigen Ermittlungen zur Folge, sollen die Tatverdächtigen zuvor den Spind in den Umkleideräumen eines an der Bismarckstraße gelegenen Schwimmbades aufgebrochen und das Mobiltelefon, die Geldbörse sowie den Fahrzeugschlüssel für den Audi eines Leverkuseners (38) entwendet haben.

Gegen 16.20 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin (42), wie ein etwa 1,65 Meter großer und schmaler Mann, die Schranke des Schwimmbadparkplatzes hochdrückte. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Mütze, einer blauen Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet. In der Zeit fuhr sein Komplize den grauen Audi unter der Schranke durch. Gemeinsam flüchteten die Täter über die Bismarckstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Platz.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

