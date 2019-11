POL-K: 191114-3-K Fahndung nach mutmaßlichen Räubern

Polizei Köln

Mit Bildern aus einer Handykamera fahndet die Polizei Köln nach zwei flüchtigen Räubern. Die abgebildeten Männer stehen im Verdacht am 11. Oktober 2019 (Freitag) gegen 11.45 Uhr in Köln-Kalk einen Unbekannten gewaltsam zu Boden gedrückt und dessen Rucksack geraubt zu haben. Auch der Überfallene flüchtete von der Peter-Stühlen-Straße in eine U-Bahn. Dem Handyvideo eines aufmerksamen Anwohners zufolge trug einer der Angreifer beim Überfall eine grüne Jacke mit schwarzen Applikationen im Schulterbereich, eine dunkle Hose und weiße Turnschuhe. Der zweite Räuber trug einen schwarzen Kapuzenpullover und hatte einen drei-Tage-Bart.

Laut Zeugenaussagen sollen die beiden unbekannten Täter im Gerangel mit dem mutmaßlich Obdachlosen einen geparkten Renault einer Anwohnerin beschädigt haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 nehmen sachdienliche Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen oder dem Geschädigten unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per Email unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (rp/as)

