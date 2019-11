Polizei Köln

POL-K: 191114-2-K Auto prallt gegen Mauer - zwei Schwerverletzte

Köln (ots)

Auf der Cohnenhofstraße in Köln-Merkenich sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (13. November) zwei Männer (46, 40) schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Fahrer (46) eines Kastenwagens gegen 18.20 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war frontal gegen eine Grundstücksmauer gefahren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,5 Promille.

Laut Zeugen soll der 46-Jährige mit seinem Beifahrer augenscheinlich viel zu schnell in der 30er-Zone unterwegs gewesen sein. Im Unfallwagen entdeckten die Polizisten eine Schnapsflasche und mehrere Bierflaschen. Die Polizisten stellten den Führerschein sowie den Mitsubishi des Unfallfahrers sicher und ordneten eine Blutprobe an. (cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell