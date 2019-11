Polizei Köln

POL-K: 191114-1-K Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ostheimer Straße in Köln-Vingst ist am Donnerstagmorgen (14. November) ein Fußgänger schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 75-Jährige gegen 8.30 Uhr die Straße in Höhe eines Supermarktes überquert haben, als ihn ein aus Fahrtrichtung Kalk kommender VW-Kombi (Fahrer: 43) aus bislang ungeklärter Ursache erfasste.

Für die medizinische Versorgung des Schwerverletzten und die Spurensicherung durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam, sperrten Polizisten die Ostheimer Straße für den Pkw-Verkehr für etwa eineinhalb Stunden in beide Richtungen. (cr)

