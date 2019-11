Polizei Köln

POL-K: 191113-4-K Steinklumpen vom Dach geworfen - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Mordes

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 6 vom 11. November 2019 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4437132

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Köln hat die Polizei die beiden Festgenommenen (17, 19) am Dienstagnachmittag (12. November) entlassen, da die bisherige Beweislage für eine Vorführung vor den Haftrichter nicht ausreichte. Den jungen Männern wird jedoch weiterhin vorgeworfen, am Montagnachmittag (11. November) in der Kölner Innenstadt mehrere steinförmige Klumpen vom Dach eines achtstöckigen Gebäudes geworfen zu haben. Die eigens eingesetzte Mordkommission ermittelt gegen die beiden Tatverdächtigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Noch am Tattag haben Kriminalbeamte die Spuren am Tatort gesichert. Die Auswertung des Materials und die Untersuchung bezüglich vorhandener DNA dauern an. Ermittler prüfen zudem, ob Videomaterial privater Überwachungskameras vorhanden ist.

Dem Geschädigten (18) geht es den Umständen entsprechend gut.

Die Mordkommission sucht Zeugen, die konkrete Aussagen zu dem Tatgeschehen machen können und fragen:

Wer hat am Montagnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Hohenstaufenring in der Neustadt Süd Personen auf dem Dach eines Hauses gesehen?

Wer hat Videoaufnahmen erstellt, auf denen die Tathandlung oder die Täter zu sehen sind?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

