Polizei Köln

POL-K: 191111-4-K/LEV "Hinsehen, Handeln, Hilfe holen" - Ehrung von Helferinnen und Helfern aus Köln und Leverkusen

Köln (ots)

Durch ihr Handeln haben sie Menschen in Not - oder Bedrohungssituationen geholfen und damit Zivilcourage und vorbildliches Verhalten gezeigt. In anderen Fällen legte ein schneller Notruf von Zeugen den Grundstein für die Aufklärung von Straftaten und die Festnahme von Tätern.

In Zusammenhang mit dem Projekt "Hinsehen, Handeln, Hilfe holen" werden Helferinnen und Helfer für ihr vorbildliches Verhalten am Mittwoch (13. November) geehrt.

Interessierte Medienvertreterinnen und Vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Zeit: Mittwoch, 13. November 2019, 13.30 Uhr Ort: Polizeipräsidium Köln, Walter-Pauli-Ring 2-6, 51103 Köln, Forum 3

(mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell