Polizei Köln

POL-K: 191111-2-K/DO Ermittlung wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern/Nachtrag Nr. 5

Köln (ots)

Mann aus Lünen in Untersuchungshaft

Staatsanwaltschaft und Polizei in Köln geben bekannt:

Im Zusammenhang mit den in Köln geführten Ermittlungen zu den in Bergisch Gladbach gesicherten Daten hat die Polizei am Samstag (9. November) einen 47 Jahre alten Mann aus Lünen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen. Auf Antrag der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC) bei der Staatsanwaltschaft Köln hat ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dortmund am Sonntagabend Untersuchungshaft gegen den 47-Jährigen angeordnet.

Wichtiger Hinweis:

Zu Verfahrensdetails werden Staatsanwaltschaft und Polizei wegen noch andauernder Ermittlungen derzeit keine weiteren Auskünfte erteilen. Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Köln. (de)

Polizeipräsidium Köln

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell