Polizei Köln

POL-K: 191110-4-K/BAB Falschfahrer auf drei Rädern über die A1

Köln (ots)

Ein Falschfahrer (52) hat am Sonntagmorgen (10. November) auf der Bundesautobahn 1 einen Verkehrsunfall verursacht. An einer Absperrung, die Einsatzkräfte in Höhe der Anschlussstelle Euskirchen wegen eines Verkehrsunfalls eingerichtet hatten, wendete der Renault-Fahrer gegen 6.45 Uhr und fuhr entgegen der Fahrtrichtung nach Köln. Dabei kollidierte er mit einem Landrover (Fahrer: 48) und beschädigte ein abgestelltes Feuerwehrauto. Polizisten stoppten den Fahrer in Höhe der Anschlussstelle Niehl, ordneten eine Blutprobe an und stellten den stark beschädigten Renault Espace, der nur noch auf drei Rädern unterwegs war, sowie den Führerschein des Fahrers sicher. Nach ersten Erkenntnissen stand der 52-Jährige unter dem Einfluss von Medikamenten. (ph)

