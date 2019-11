Polizei Köln

POL-K: 191110-3-K Verkehrsunfall - Mercedes-Fahrer nach Flucht vor Polizeikontrolle schwerverletzt

Köln (ots)

Ein Bonner (47) hat in der Nacht auf Sonntag (10. November) in der Innenstadt bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Der alkoholisierte Mercedes-Fahrer flüchtete gegen 2.30 Uhr vor einer Verkehrskontrolle am Hansaring und kollidierte wenig später auf dem Theodor-Heuss-Ring mit vier geparkten Autos. Die Polizisten zogen den schwerverletzten Bewusstlosen aus dem Auto und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die Beamten ordneten zudem eine Blutprobe an und stellten den CLK sowie den Führerschein des Fahrers sicher. (ph)

