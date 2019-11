Polizei Köln

POL-K: 191110-2-K Verkehrsunfall - Fahrradfahrer in Lebensgefahr

Köln (ots)

Ein Pedelecfahrer (80) hat am Samstagmorgen (9. November) in Köln Kalk schwerste Verletzungen erlitten. Ein Toyota-Fahrer (80) erfasste den Mann gegen 10.45 Uhr, als der in Höhe eines Einkaufszentrums auf der Kalker Hauptstraße einen für die Baustelle temporär eingerichteten Zebrastreifen überquerte. Polizisten sperrten die Straße in Richtung Kalk-Mülheimer-Straße für mehrere Stunden und stellten beide Fahrzeuge sicher. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte die Spuren. (ph)

