Polizei Köln

POL-K: 191108-1-K Seniorin von Stadtbahn erfasst - schwerverletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (8. November) in Köln-Weiden ist eine Frau (87) von der Stadtbahn der Linie 1 erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Verletzte in eine Klinik. Beamte des Verkehrsunfallaufnahmeteams unterstützen die Beamten bei der Sicherung der Unfallspuren.

Nach bisherigen Erkenntnissen erfasste der Bahnfahrer (60) die im Gleisbett stehende 87-Jährige gegen 7 Uhr auf der Aachener Straße. Die weiteren Hintergründe sind noch unklar. Während der Unfallaufnahme kommt es derzeit zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. (mw)

