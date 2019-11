Polizei Köln

POL-K: 191107-2-K SEK beendet Bedrohungssituation

Köln (ots)

Am Donnerstag (7. November) haben Beamte des Spezialeinsatzkommandos Köln einen 48-jährigen bewaffneten Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Mülheim überwältigt. Als der Kölner gegen 11.30 Uhr mit einer Pistole und Messern durch das Treppenhaus des Wohngebäudes auf der Holweider Straße lief alarmierten Anwohner die Polizei.

Während des knapp einstündigen Einsatzes reagierte der Bewaffnete nicht auf Anweisungen der Polizisten. Unberechenbar manipulierte er an seiner Pistole, legte diese zwischenzeitlich ab und nahm sie wieder in die Hand. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem, ob möglicherweise eine psychische Erkrankung oder Betäubungsmittelkonsum Grund für das Verhalten des 48-Jährigen sein könnten. (as)

