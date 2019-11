POL-K: 191107-1-K Radfahrer von Mercedes erfasst - Schwerverletzt

Polizei Köln

Bei einem Zusammenstoß mit einem Mercedes (Fahrerin: 24) ist ein Radfahrer (65) am Mittwochabend (6. November) im Kölner Stadtteil Ehrenfeld schwer verletzt worden. Die 24-Jährige war auf der Venloer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und beabsichtigte auf die Innere Kanalstraße in Richtung Vogelsanger Straße abzubiegen. Dabei erfasste sie mit ihrem Mercedes den entgegenkommenden Radfahrer. Rettungskräfte brachten den 65-Jährigen mit Kopfverletzungen in eine Klinik. (jk)

