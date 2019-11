Polizei Köln

POL-K: 191106-5-K Bewusstlos am Simarplatz gefunden - Mann stirbt im Krankenhaus

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am frühen Mittwochmorgen (6. November) hat ein Taxifahrer (57) am Simarplatz im Stadtteil Neuehrenfeld einen Mann (52) bewusstlos auf der Straße liegend aufgefunden. Rettungskräfte brachten den 52-Jährigen unter Wiederbelebungsmaßnahmen in eine Klinik, wo er wenig später verstarb. Die Polizei Köln sucht dringend Zeugen, die Angaben zum Geschehen vor 5 Uhr machen können.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist lediglich bekannt, dass der 52-Jährige mit einem Helm auf dem Kopf neben seinem Fahrrad lag. Wie es dazu gekommen ist, ist aktuell völlig unklar.

Mithilfe des Verkehrsunfallaufnahmeteams prüfen Ermittler des Verkehrskommissariats derzeit, ob ein Unfallgeschehen oder aber ein internistischer Notfall ursächlich für den Tod des Mannes sind.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell