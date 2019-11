Polizei Köln

POL-K: 191105-9-K/KR Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern - weitere Festnahme in Krefeld

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Krefeld und Polizei Köln geben bekannt:

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krefeld haben Polizisten aus Köln und Krefeld am Abend einen 38 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Weitere Ermittlungen, so auch die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen in Krefeld dauern zur Stunde noch an. Zu den Ermittlungen werden Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch Stellung nehmen. (de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell