Polizei Köln

POL-K: 191105-8-K/LEV 14-jährige Radlerin auf Gehweg von Auto erfasst - Leichtverletzt

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (5. November) ist eine Radfahrerin (14) in Leverkusen-Opladen mit einem Ford Focus zusammengestoßen. Die Jugendliche fuhr auf dem Gehweg der Bonner Straße in Richtung Wupper, als eine Ford-Fahrerin (52) von einem Tankstellengelände losfuhr. Beim Anfahren kollidierte die 52-Jährige mit dem von rechts kommenden Mädchen. Die 14-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. (jk)

