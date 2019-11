Polizei Köln

POL-K: 191105-7-K Polizei sucht Opel-Fahrerin nach Verkehrsunfall

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht eine Opel-Fahrerin, die am Montagmorgen (4. November) im Stadtteil Volkhoven/Weiler einen Fahrradfahrer (18) angefahren haben soll. Nach einem Gespräch sollen sie und der Radfahrer weitergefahren sein. Das Verkehrskommissariat 2 bittet die Frau und weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

Nach Schilderung des jungen Mannes sei die Frau gegen 7.45 Uhr mit einem älteren schwarzen Opel auf dem Pescher Holzweg in Richtung Toni-Welter-Straße gefahren. In Höhe der Einmündung habe sie ihn beim Überqueren der Fahrbahn an einer "Mittelinsel" frontal erfasst. (ph/jb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell