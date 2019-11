Polizei Köln

POL-K: 191105-3-K Bewaffneter überfällt Tankstelle - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Mit einer Pistole in der Hand hat ein Räuber am Montagabend (4. November) eine Tankstelle im Stadtteil Ostheim überfallen. Der Maskierte bedrohte die Angestellte (42) und flüchtete mit erbeutetem Bargeld.

Um 21.30 Uhr betrat der etwa 20 bis 25 Jahre alte und ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter große Mann den Verkaufsraum der an der Rösrather Straße gelegenen Tankstelle. In akzentfreiem Deutsch forderte er die Tageseinnahmen und ließ sich das Bargeld einen mitgebrachten Beutel packen. Anschließend rannte der Täter in Richtung der Frankfurter Straße weg.

Zur Tatzeit war der Flüchtige mit einem schwarzen Sweatshirt und einer dunklen Hose bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine dunkle Kappe und hatte ein ebenfalls dunkles Tuch vor Mund und Nase gezogen.

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Rösrather Straße verdächtige Feststellungen gemacht oder eine Person beobachtet haben, auf die die Beschreibung passen könnte. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

