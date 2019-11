Polizei Köln

POL-K: 190411-4-K Ford-Fahrerin nach Frontalzusammenstoß schwerverletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (4. November) in Köln Zündorf hat eine Ford-Fahrerin schwere Verletzungen erlitten. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein Mercedes-Fahrer (70) gegen 15.30 Uhr auf der Poststraße in Richtung Wahn, überholte in einer Linkskurve einen Sattelzug und stieß frontal mit der entgegenkommenden 23-Jährigen zusammen. Laut Zeugenaussagen war der 70-Jährige kurz vor dem Frontalzusammenprall mit dem in gleicher Höhe fahrenden 40-Tonner kollidiert. Der Lastwagen rutschte daraufhin in die abschüssige Böschung.

Rettungsassistenten flogen die Frau mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Der Mercedes-Fahrer und seine 5-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sichert aktuell die Spuren. Die Bergung des Sattelzugs wird aufgrund der Dämmerung erst morgen (5. November) erfolgen. (ph)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell