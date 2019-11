Polizei Köln

POL-K: 191103-6-K/MY Vermisster im Rhein bei Köln gefunden

Köln (ots)

Pressemitteilung der Polizei Mayen:

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) Nachtrag zum Vermisstenfall vom 02.11.19 In den frühen Nachmittagsstunden fand die Kölner Polizei einen männlichen Leichnam im Rhein, unweit der Diskothek, die der Vermisste besucht hatte. Nach Verlautbarung der Kölner Polizei handelt es sich bei dem Toten zweifelsfrei um den 25-jährigen hier Vermissten. Zur Todesursache können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu werden von der Polizei in Köln geführt und dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 02641-9740 www.polizei.rlp.de/pd.mayen

(mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell