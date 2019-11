POL-K: 191103-3-K/MY Vermisstenfahndung der Polizei Mayen/Rheinland-Pfalz nach einem 25-jährigen Mann

Polizei Köln

Am Abend des 2.11.2019 erstattet der Vater eines 25jährigen Mannes aus der Gemeinde Grafschaft auf der hiesigen Dienststelle ein Vermisstenanzeige, weil er seinen Sohn seit 30.10.19 nicht gesehen hatte. Der Sohn hatte sich an dem Morgen auf den Weg nach Köln gemacht und ging dort nach dem derzeitigen Ermittlungsstand seiner Arbeit nach. Die Nacht verbrachte er in Köln in einer Diskothek am Rhein, dann verliert sich die Spur. Seitdem sind alle Kontaktversuche fehlgeschlagen, sodass der Verdacht besteht, dass der Mann einem Unglücksfall zum Opfer gefallen ist. Die umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei Köln verliefen bisher ohne Ergebnis. Der Mann ist schlank, deutscher, 185 cm groß und hat mittelblonde Haare. Ein Lichtbild ist beigefügt. Rückfragen bitte an:

