Polizei Köln

POL-K: 191103-1-K/BAB Taxifahrer überschlägt sich in Autobahnabfahrt Poll - leichtverletzt!

Köln (ots)

Bei einem Alleinunfall in der Autobahnabfahrt Poll der Autobahn 4 hat sich am Samstagabend (2. November) der Fahrer eines Toyota (43) leicht verletzt. Polizisten sperrten für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs die Autobahnabfahrt bis circa 0.30 Uhr.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der 43-jährige Taxifahrer gegen 23 Uhr in Richtung Aachen. Als er an der Anschlussstelle Poll von der A4 abfuhr, verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Prius. Der Toyota kam in der Abfahrt nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Graben auf dem Fahrzeugdach liegen. Ersthelfer versorgten den Verletzten und alarmierten die Polizei und Feuerwehr. (mw)

