Polizei Köln

POL-K: 191101-3-LEV Eine Schwerverletzte nach Alleinunfall in Wiesdorf

Köln (ots)

Bei einem Alleinunfall in Leverkusen-Wiesdorf ist am Donnerstagabend (31. Oktober) die Fahrerin (23) eines Ford Mondeo schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 23-Jährige auf der Peschstraße in Richtung Schießbergstraße und verlor in einer langgezogenen Rechtskurve aus unbekannter Ursache die Kontrolle über den Ford. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume und ein Verkehrsschild. Rettungskräfte brachten die Kölnerin in ein Krankenhaus. Polizisten ließen das schwer beschädigte Unfallfahrzeug abschleppen. (mw)

