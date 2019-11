Polizei Köln

POL-K: 191101-1-K Mehrfach Gebäudefassade in Brand gesetzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach mehrfacher Brandstiftung an einem Gebäude in der Peter-Michels-Straße Hausnummer 11 in Köln-Ossendorf sucht die Polizei Zeugen. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de

Der jüngste Fall ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwochmittag (23. Oktober) und Dienstagmorgen (29. Oktober). Unbekannte steckten an dem Gebäude den Fensterrahmen, die Eingangstür und Teile der Fassade in Brand und flüchteten. Bereits am frühen Morgen des 5. September (Donnerstag) gegen 5.30 Uhr sowie rund ein Jahr zuvor in der Nacht auf den 25. Juni 2018 gegen 3.30 Uhr hatten auch hier Unbekannte das Gebäude in Brand gesetzt und mit Graffiti beschmiert. Einen möglichen Tatzusammenhang der Brände und Schmierereien prüfen die Ermittler derzeit.

Bei den drei Brandstiftungen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell