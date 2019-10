Polizei Köln

POL-K: 191031-3-K "Jackpotting" an zwei Geldautomaten - Zeugensuche

Köln (ots)

In den Stadtteilen Zollstock und Bocklemünd haben Unbekannte in den vergangenen beiden Tagen (29./30. Oktober) zwei Geldautomaten in Bank-Filialen mit der sogenannten "Jackpotting"-Methode manipuliert. Nach aktuellem Ermittlungsstand brachen die Täter die Automatenverkleidung auf und spielten eine Schadsoftware auf, durch die eine Bargeldauszahlung erfolgte. Die Ermittlungen zur erbeuteten Summe dauern an.

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die die Täter am Dienstagabend (29. Oktober) gegen 22:30 Uhr in einer Bankfiliale auf dem Höninger Weg in Zollstock und am Mittwochabend (30. Oktober) zwischen 18 und 20 Uhr in einer Filiale im Lerchenweg in Bocklemünd beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell