POL-K: 191031-2-K/AC/BAB Transporter-Fahrer nach Überschlag schwer verletzt

Köln (ots)

Am Donnerstagmorgen (31. Oktober) hat ein Transporter-Fahrer (68) auf der Bundesautobahn 44 zwischen Lichtenbusch und Aachen-Brand über seinen VW Crafter verloren. Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam der 68-Jährige gegen 7.30 Uhr zunächst nach rechts ab, kollidierte mit der Schutzplanke und schleuderte zurück auf die Fahrstreifen. Nachdem der Transporter dann in die Mittelschutzplanke prallte, überschlug sich der Wagen und kippte auf dem Seitenstreifen auf die Seite. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den schwer verletzten Mann aus seinem Führerhaus und brachten ihn in ein Krankenhaus. Aufgrund der knapp drei Stunden andauernden Rettungs- und Räumarbeiten staute sich der Verkehr auf bis zu 8 Kilometern. (as)

