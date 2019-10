Polizei Köln

POL-K: 191030-5-K/BAB Lkw kollidiert mit Betonschrammwand und Seitenschutzplanke

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (30. Oktober) hat ein Lkw-Fahrer (60) auf der Bundesautobahn 57 in Höhe Köln-Chorweiler die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren. Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kollidierte der Lastwagen zunächst mit der Mittelschutzwand und kam schließlich rechts in der Leitplanke zum Stehen. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den 60-Jähirgen aus seinem Führerhaus und brachten ihn unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell