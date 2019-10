Polizei Köln

POL-K: 191030-1-K Handtaschenraub in St. Maria Kirche - Fahndungsrücknahme

Nachtrag zur Pressemeldung vom 25. Oktober Ziffer 4 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4414515

Die Polizei Köln hatte am 24. Oktober Ermittlungen aufgrund eines vermeintlichen Raubdeliktes in der Kirche "St. Maria in der Kupfergasse" aufgenommen. Eine 67-jährige Kölnerin hatte gegenüber Polizeibeamten einen Handtaschenraub zu ihrem Nachteil geschildert.

Die Ermittler gehen anhand neuer Erkenntnisse nicht mehr von einem Raubdelikt aus. Die Schilderungen der 67-jährigen Frau haben sich nicht bestätigt. Vielmehr sind sie auf eine altersbedingte Erkrankung zurückzuführen. (ph)

