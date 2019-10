Polizei Köln

POL-K: 191029-2-K Geldautomaten manipuliert - Betrüger festgenommen

Köln (ots)

Zivilfahnder der Polizei Köln haben am späten Montagabend (28. Oktober) in Bayenthal einen Betrüger (39) festgenommen. Dem 39-Jährigen wird vorgeworfen, einen Geldautomaten einer Bank in der Bonner Straße manipuliert zu haben.

Gegen 22.15 Uhr sahen die Beamten, wie der Verdächtige im Vorraum der Filiale an dem dortigen Automaten hantierte. Wie sich anschließend herausstellte, manipulierte er mit Werkzeug am Karteneinzug. Als der 39-Jährige das Kreditinstitut verließ und zu einem abgestellten Auto ging, griffen die Beamten zu. In seinem Fahrzeug fanden die Polizisten Aufbruchwerkzeug und Speicherkarten.

Der Festgenommene muss sich nun in einem Betrugsverfahren wegen rechtswidrig erlangter Daten von Zahlungsmitteln verantworten. (ph)

