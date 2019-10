Polizei Köln

POL-K: 191029-1-K Zwei Pkw mit Keyless Go-Funktion gestohlen - Zeugensuche

Köln (ots)

In den letzten beiden Nächten haben erneut unbekannte Autodiebe im Kölner Stadtgebiet zugeschlagen und zwei hochwertige Fahrzeuge mit Keyless Go-Funktion entwendet. Nach ersten Ermittlungen nutzen die Diebe die Funktion der "schlüssellosen" Entriegelung um das Fahrzeug zu entwenden.

In der Nacht zu Montag (27./28. Oktober) stahlen Unbekannte einen weißen Ford Kuga in Niehl. Der Besitzer (46) hatte seinen SUV zwischen 21 Uhr und 7 Uhr vor seinem Haus in der Geestemünder Straße abgestellt.

Einen in der Straße "Am Tilmeshof" geparkten grauen Audi SQ5 (Halter: 32) entwendeten Unbekannte in der folgenden Nacht (28./29. Oktober) gegen 23.30 Uhr aus dem Ortsteil Widdersdorf.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 fragen:

Wer hat den weißen Ford Kuga mit dem Kennzeichen K-HZ58 und den grauen Audi SQ5 mit dem Kennzeichen K-MG 3003 gesehen oder kann Angaben zu deren Verbleib machen?

Das Kriminalkommissariat 74 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen dringend um Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Um ein unberechtigtes Abfangen der Funksignale zu verhindern, empfiehlt die Polizei, den Autoschlüssel in einer Blechdose oder in einer Keyless Go-Schutzhülle zu lagern. (jk)

